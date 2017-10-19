Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали коллективный иск на 1,3 млрд евро

В Замоскворецкий суд Москвы с коллективным иском к страховой компании, турагентству и авиаперевозчику 19 октября обратились 118 потерпевших — это родственники тех, кто два года назад погиб из-за бомбы, заложенной в самолете из Египта в Петербург. Общая сумма иска превышает миллиард евро.

Как сообщают СМИ, сумма иска — 1 383 000 000 евро, это больше 93 миллиардов рублей. Ответчиками по делу заявлены «Ингосстрах» и «Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти», туристическая компания Brisco, авиаперевозчик «Когалымавиа» и лизинговая фирма «ЭирКап». Объем документов — больше миллиона листов, в суд их привезли в двух чемоданах весом почти 50 килограммов.

Ранее адвокат потерпевших, Анатолий Кучерена заявлял, что иск был составлен на основе Монреальской конвенции, по которой суммы выплат должны быть существенно выше, чем нынешние. Конвенция не ограничивает размер выплат за моральный вред и, кроме того, ответчик обязан доказать, что сделал все возможное для того, чтобы избежать катастрофы.

«В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда авиакомпания допустила появление на борту взрывного устройства, туроператор также не убедился в безопасности своих туристов», – отметил адвокат.

Первоначально к иску должны были присоединиться 149 человек, – Кучерена отметил, что количество истцов увеличится позже.

Как ранее писала «Фонтанка», 17 октября «Ингосстрах» рапортовал о том, что выполнил все обязательства по выплатам, возложенные на компанию законом. 197 человек получили по 2 миллиона 25 тысяч рублей, было заключено 128 мировых соглашений с 308 родственниками 116 пассажиров, в судах находилось 7 исков. (Кучерена, в свою очередь, отмечал, что готов помочь тем, кто пошел на мировую, расторгнуть договор).

Напомним, лайнер А321 компании «Когалымавиа» рухнул над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В катастрофе из-за взрыва бомбы на борту погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа, происшествие было квалифицировано как теракт. Борт летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург.