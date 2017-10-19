Здание станции Дача Долгорукова стало памятником

Памятником регионального значения признали здание железнодорожной станции Дача Долгорукова в Красногвардейском районе Петербурга. Объект является частью Ладожского вокзала.

Как сообщили 18 октября в комитете по охране памятников (КГИОП), станцию включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия. С 2012 года в здании располагается линейный отдел полиции на станции Санкт-Петербург – Ладожский Санкт-Петербургского линейного управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте.

Станция Дача Долгорукова возведена в 1913-1914 годах в формах модерна и получила своё название благодаря сподвижнику императора Петра I князю Якову Долгорукову.