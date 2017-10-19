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20.10.2017 10:00

4 лучших моноблока, которые рекомендуют специалисты компании КЕЙ

4 лучших моноблока, которые рекомендуют специалисты компании КЕЙ
Компания КЕЙ

Сегодня моноблоки все чаще вытесняют стационарные ПК. Обусловлено это их компактностью, простотой и конкурентной производительностью. Специалисты компании КЕЙ подготовили для Вас обзор 4 лучших моделей моноблоков для реализации различных задач.  

К числу лучших моноблоков последних лет обязательно следует отнести HP Envy Curved. Данная модель сочетает в себе стильный дизайн, закругленный экран с узкими рамками и незаурядную производительность. 4-ядерный процессор i7 с частотой 2.9 ГГц обеспечит стабильную работу устройства даже при запуске большого количества «тяжелых» программ. Кроме того, моноблок HP Envy Curved станет отличным решением для геймеров, которые следят за выходом новинок. В данной модели установлена дискретная видеокарта Ge Force 950M с объемом памяти в 4 Гб.

Для тех, кому моноблок необходим, чтобы выполнять различные графические задачи, следует обратить внимание на Apple iMac с диагональю 27 дюймов. Экран Retina, установленный в данной модели, нельзя сравнить ни с каким другим монитором. Он качественно отображает каждый пиксель и позволяет легко работать с графикой любых форматов. «На борту» моноблока установлен процессор IntelCorei5 с частотой 3.8 ГГц, видеоадаптер AMD 580 на 8 Гб и накопитель с объемом в 2000 Гб. Все это дополняется отлично сбалансированной ОС iOSX с возможностью обновления до последней версии.

Еще один моноблок, о котором нельзя не упомянуть – это Acer Aspire C22-720 с ультратонким дисплеем. Он имеет встроенную веб-камеру, микрофон и динамики, что делает его идеальным вариантом как для дома, так и для офиса. Кроме того, данная модель моноблока имеет весьма высокие технические характеристики: 4 Гб оперативной памяти, встроенную видеокарту от Intel серии HD Graphics, а также 2-ядерный процессор Intel Celeron J3060.

Среди моделей бюджетной серии, предназначенных для семейного использования, следует выделить HP 22-b007ur. Данный моноблок способен выполнять любые повседневные задачи, такие как просмотр фильмов, проигрывание музыки, общение в социальных сетях и т.д. «Железо» моноблока представлено встроенной видеокартой от Intel, 4-ядерным процессором той же марки, а также оперативной памятью в объеме 8 Гб. Кроме того, HP 22-b007ur имеет сенсорный дисплей, что существенно упрощает использование устройства. 

 


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