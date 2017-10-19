В Большом порту нашли 82 тонны контрафактной одежды западных марок

В Петербурге Балтийская таможня пресекла попытку незаконно ввезти крупную партию одежды из Китая. Вместо труб, как говорилось в документах, в контейнерах нашли контрафактные «Найк» и «Армани».

Как рассказали 19 октября в Северо-Западном таможенном управлении, в Большой Морской порт прибыли несколько контейнеров с товаром для двух фирм. Судя по документам, коммерсанты перевозили металлические трубы и посуду. Однако при таможенном досмотре должностные лица нашли одежду таких марок как Armani, Lacoste, Chanel, Burberry, а также спортивную форму Nike и Adidas. Кроме того, выявлены детская одежда, рюкзаки, товарные знаки которых принадлежат FIFA. Скорее всего, вся обнаруженная одежда (а это десятки тысяч вещей весом более 82 тонн) — контрафакт.

По факту недостоверного декларирования возбуждено административное дело. Товары изъяты.