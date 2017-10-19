Помогите Назару научиться говорить

В два года Назару поставили диагноз, который казался приговором: двухсторонняя сенсоневральная глухота, не поддающаяся лечению. Но достижения современной медицины дали надежду на то, что мальчик сможет слышать – ему сделали операцию и установили кохлеарный имплант. Теперь Назар снова слышит звуки, но ему надо научиться говорить.

Благотворительный фонд «Милосердие детям» просит помочь собрать средства на реабилитацию для 4-летнего Назара Егорова.

Назаров Егор, 4 года.

Двухсторонняя сенсоневральная глухота.

Необходима реабилитация после установки кохлеарного импланта.

Стоимость курса 60 000 руб.

Четыре года назад 17 сентября у Наговицыной Татьяны появился на свет долгожданный первенец – Назар. Малыш хорошо развивался, с аппетитом кушал, набирал вес. К году гулил, издавал звуки, слоги. Словом, ничем не отличался от остальных малышей.

Однако, когда сыну исполнился год и три месяца, Татьяну стало беспокоить, что ребёнок не отзывается на своё имя. На осмотре ЛОР-врач выслушала маму, спросила, есть ли из родных глухие или слабослышащие, и, убедившись, что нет, сделала отметку в карте о том, что у ребёнка хороший слух. Беспокойство объяснила мнительностью мамы и назначила прием, когда мальчику исполнится два. Но уже к полутора годам у Назара пропали звуки, появилось мычание.

Обратились к другому врачу, сделали скрининг, но и он проблем со слухом не выявил. Ну а к двум годам, когда они снова пришли к своему лору, прямо с порога Татьяну ошарашили страшным приговором: её мальчик глухой. Диагноз, поставленный сурдолгом, прозвучал как приговор – «двухсторонняя сенсоневральная глухота, не подающаяся лечению».

Впрочем, врач вернул Татьяне веру в то, что её ребёнок всё же будет слышать, рассказав о кохлеарной имплантации – одном из современных видов слухопротезирования детей с глухотой, который даёт ребёнку шанс научиться слышать и слушать мир вокруг себя. Женщине дали список необходимых документов для того, чтобы встать в очередь на квоту. Ну а далее – многочисленные обследования и оформление огромного числа документов.

Весной 2016 года в НИИ ЛОР Санкт-Петербурга Назару сделали операцию, а еще через месяц ему подключили кохлеарный имплант. Первое время мальчику было неудобно, но всё же довольно быстро он привык к аппарату. Так в свои 2 года 9 месяцев маленький Назар заново начал знакомиться с миром звуков.

Однако, насколько бы совершенными ни были технические средства, чтобы научить глухого малыша правильно говорить, научить искусству диалога – не обойтись без квалифицированных педагогов.

Сейчас Назарке, как его ласково называет мама, четыре года. Больше года он подключен к импланту. Мальчик занимается дома, а также трижды в неделю с сурдопедагогом. Пока у него нет понимания речи, но снова появилось гуление и даже некоторые буквы. Помочь малышу научиться говорить взялись специалисты центра «Логопед-Профи», однако курс стоит 60 тысяч рублей – для мамы Назара сумма огромная. БФ «Милосердие детям» просит помочь собрать необходимую сумму.

Сбор для Назара Егорова открыт на платформе «Планета.ру» – https://planeta.ru/campaigns/helpnazartohear.

Ознакомиться с медицинской документацией можно на официальной странице фонда – https://vk.com/album-60953077_247929919, а также на сайте фонда http://www.mirdetiam.ru/adresnaya-pomoshh/idet-sbor/egorov-nazar-stanislavovich.html.