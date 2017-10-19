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19.10.2017 11:34

Осенний урожай: "Дальпитерстрой" ввел в эксплуатацию свои долгострои

Осенний урожай: "Дальпитерстрой" ввел в эксплуатацию свои долгострои
"Дальпитерстрой"

К осени строительная компания «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию свой последний долгострой. Строительство остальных объектов ведется по плану, заявляют строители.

Очередной дом, получивший разрешение на ввод, находится на проспекте Просвещения, на участке 3. 

Ему уже присвоен милицейский адрес – улица Ушинского, 14, лит. А. Это уже пятый объект, сданный застройщиком в текущем году.

26-этажный жилой комплекс комфорт класса располагается в обжитом районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой: школы, детские сады, поликлиники и магазины у  жильцов нового дома будут в шаговой доступности. До ближайшей станции метро "Гражданский проспект"- 600 м. 

Чуть раньше "Дальпитерстрой" ввел в строй четыре объекта в Шушарах: дома по адресам Старорусский проспект, 6 и Вилеровский переулок, 8 (бывший участок 463), а также по адресам улица Вишерская, 1, корпус 1 (участок 68) и Новгородский проспект, 6 (участок 62).

И три многоквартирных дома в поселке Парголово: корпуса 23.1, 23.2, 23.3.

Руководство компании заявляет, что задержки с вводом в эксплуатацию новостроек были связаны с форс-мажором, вызванным, в свою очередь, кризисом. Сейчас пик кризиса позади, и ситуация выровнялась. На сегодняшний день компания сдала более 900 тысяч кв.м.

 


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Осенний урожай: "Дальпитерстрой" ввел в эксплуатацию свои долгострои

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