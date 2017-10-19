В Госдуме предложили ввести пожизенные сроки заключения для педофилов
Пожизненное лишение свободы для педофилов предложили ввести в России депутаты Госдумы на заседании 19 октября. Проект федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия подготовила рабочая группа во главе с вице-спикером Ириной Яровой.
Как пишут федеральные СМИ, речь идет об ужесточении ответственности за преступления против детей до 12 лет. Предлагается также приостановить по ним сроки давности, чтобы обеспечить неотвратимость наказания. Отягчающим обстоятельством станет проживание обвиняемого в педофилии вместе с пострадавшими детьми, а также распространение порнографии среди детей в Интернете. Кроме того, отдельная ответственность ждет преступников, развращающих детей в сети.
Ирина Яровая не уточнила, когда законопроект будет внесен на рассмотрение.
Справка:
В настоящий момент уголовный кодекс РФ предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет за изнасилование подростка, не достигшего 14-летнего возраста. Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Те же деяния, совершенные с лицом, заведомо не достигшим 12-летнего возраста, караются лишением свободы на срок до 15 лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекут тюремное заключение на срок до 20 лет.