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19.10.2017 11:31

Всемирный банк объявил о выходе экономики РФ из рецессии

Экономика России вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста в 2017 году, считают аналитики Всемирного банка.

«В странах Центральной Европы и западной части Балканского полуострова продолжает фиксироваться устойчивый рост ВВП, в то время как РФ и Белоруссия вышли из рецессии... При поддержке более высоких цен на нефть и макростабилизации российская экономика вернулась к умеренным темпам роста», – цитирует 19 октября доклад  финансовой организации «Коммерсантъ».

Всемирный банк считает, что в 2017 и 2018 годах рост российской экономики составит 1,7%, в 2019 году — 1,8%. В докладе отмечается, что прогноз среднесрочного роста для России немного вырос после более быстрого, чем ожидалось, восстановления спроса на внутреннем рынке и более высокого экспорта. Специалисты подчеркивают, что высокие цены на нефть и последующий высокий спрос на внутреннем рынке создали в России возможности для рабочих из соседних стран.

О выходе экономики России из рецессии сообщал президент Владимир Путин 21 сентября на встрече с представителями бизнеса. По его словам, если в первом квартале ВВП увеличился на 0,5%, то во втором квартале темпы роста экономики составили уже 2,5%, а инвестиции выросли на 6,3%. Господин Путин отметил, что это стало «максимальным значением со второго квартала 2012 года».

В конце августа Минэкономики представило обновленный прогноз макроэкономического развития России до 2020 года. Согласно этому прогнозу, ВВП страны по итогам текущего года может увеличиться до 2,1%.


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