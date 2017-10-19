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19.10.2017 11:30

В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине

Воспитанники детского сада в Невском районе Петербурга вернулись к занятиям после вынужденной прогулки утром 19 октября. Как выяснилось, пожара там не было — только задымление.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по городу, задымление было на втором этаже одного из корпусов, где расположена прачечная. В стиральной машине произошло короткое замыкание, однако в пожар происшествие перерасти не успело — спасатели, а, по словам очевидцев, приехало не меньше семи машин, быстро справились с задымлением.

Напомним, экстренные службы приехали к зданию на улице Тельмана, дом 45, корпус 2, примерно в 10:45.

 


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