Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности
В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов:
Какую продукцию Вы планируете представить на выставке? Появилась ли у Вашей компании в 2017 году новая продукция?
Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор:
Дмитрий Швецов, компания «ИВС – Сигналспецавтоматика»:
«Для выставки наша компания готовит полноценную систему охранно-пожарной сигнализации «ИВС – СИСТЕМА». Система будет иметь несколько модификаций/комплектаций на выбор клиента с выполнением любых задач для безопасности объекта.»
Максим Горяченков, НВП «Болид»:
«На предстоящей выставке Securika St.Petersburg 2017 наша компания представит новые компоненты интегрированной системы охраны «Орион», которая позволяет строить распределенные системы безопасности любого масштаба. Также на нашем стенде будут представлены сетевые и аналоговые камеры высокого разрешения, видеорегистраторы, сетевые коммутаторы и мониторы.»
Игорь Крутянский, НПО «Сибирский Арсенал»:
«Мы планируем представить на выставке серийно выпускаемую высоковольтную систему оповещения, турникеты, приемно-контрольные приборы, а также охранные и пожарные извещатели. Среди новой продукции хотелось бы особенно отметить радиоканальный прибор ОПС «ВС ВЕКТОР-АР». Прибор входит в состав новой системы передачи извещений «Ветта-2020», которая будет также представлена на выставке.»
Александра Колосова, компания «Огнеза»:
«Традиционно планируем представить огнезащитную продукцию под собственной маркой «Огнеза», в том числе новые разработки компании. Наша продукция служит для достижения пожарной безопасности средствами пассивной огнезащиты. Для посетителей выставки мы готовы предложить оптовые цены.»
Информация о других участниках выставки представлена на сайте выставки.
Узнайте больше о продукции для обеспечениябезопасностии получите профессиональные консультации представителей компаний-участников на выставке Securika St.Petersburg 25-27 октября 2017 года.
Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте выставки securika-spb.ru