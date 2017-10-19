Что ждет посетителей на выставке Securika St.Petersburg? Новые подробности

В преддверии выставки Securika St.Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов:

Какую продукцию Вы планируете представить на выставке? Появилась ли у Вашей компании в 2017 году новая продукция?

Предлагаем вниманию читателей четвертый обзор:

Дмитрий Швецов, компания «ИВС - Сигналспецавтоматика»

Дмитрий Швецов, компания «ИВС – Сигналспецавтоматика»:

«Для выставки наша компания готовит полноценную систему охранно-пожарной сигнализации «ИВС – СИСТЕМА». Система будет иметь несколько модификаций/комплектаций на выбор клиента с выполнением любых задач для безопасности объекта.»

Максим Горяченков, НВП «Болид»

Максим Горяченков, НВП «Болид»:

«На предстоящей выставке Securika St.Petersburg 2017 наша компания представит новые компоненты интегрированной системы охраны «Орион», которая позволяет строить распределенные системы безопасности любого масштаба. Также на нашем стенде будут представлены сетевые и аналоговые камеры высокого разрешения, видеорегистраторы, сетевые коммутаторы и мониторы.»

Игорь Крутянский, НПО «Сибирский Арсенал»

Игорь Крутянский, НПО «Сибирский Арсенал»:

«Мы планируем представить на выставке серийно выпускаемую высоковольтную систему оповещения, турникеты, приемно-контрольные приборы, а также охранные и пожарные извещатели. Среди новой продукции хотелось бы особенно отметить радиоканальный прибор ОПС «ВС ВЕКТОР-АР». Прибор входит в состав новой системы передачи извещений «Ветта-2020», которая будет также представлена на выставке.»

Александра Колосова, компания «Огнеза»

Александра Колосова, компания «Огнеза»:

«Традиционно планируем представить огнезащитную продукцию под собственной маркой «Огнеза», в том числе новые разработки компании. Наша продукция служит для достижения пожарной безопасности средствами пассивной огнезащиты. Для посетителей выставки мы готовы предложить оптовые цены.»

Информация о других участниках выставки представлена на сайте выставки.

Узнайте больше о продукции для обеспечениябезопасностии получите профессиональные консультации представителей компаний-участников на выставке Securika St.Petersburg 25-27 октября 2017 года.

Для посещения выставки получите бесплатный электронный билет на сайте выставки securika-spb.ru