7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана

В детском саду «Аленушка» в Невском районе Петербурга утром 19 октября сработала пожарная сигнализация. Сотрудники ГУ МЧС выехали на место происшествия.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, к детскому саду на улице Тельмана, 45, корпус 2, приехали 7 пожарных машин, скорая и полиция. Всех детей уже эвакуировали, из окон одного из корпусов идет дым.

При этом в пресс-службе ведомства нашему корреспонденту заявили, что в дошкольном учреждении сработала пожарная сигнализация, сейчас проводится проверка.