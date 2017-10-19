СМИ: Под арест отправился начальник главного научно-технического подразделения МВД

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал врио начальника научно-производственного объединения «Спецтехника и спецсвязь» (СТиС) МВД Андрея Нечаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК).

Как пишет 19 октября «Коммерсантъ», Нечаева задержали еще 17 октября прямо перед его выступлением на открытии международной выставки «Интерполитех-2017». По словам источника издания, сотрудника МВД увели «люди в штатском». После этого обыски прошли у Нечаева на работе и дома. А 18 октября суд вынес решение об аресте.

По информации «Коммерсанта», злоупотребления, в которых подозревают полицейского, связаны с Информационной системой деятельности МВД. Ведомство получило по нескольким госконтрактам более 1,5 млрд рублей, однако работы в срок не выполнило. По версии следователей, Нечаев мог получать откаты от подрядчиков.