СМИ: Бывшего вице-губернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате

Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко задержан по подозрению в растрате бюджетных средств и этапирован в Москву.

Об этом 19 октября сообщает FlashNord со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По сведениям издания, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения экс-чиновнику.

Напомним, Бабенко ушел в отставку по собственному желанию еще 2 октября после публикаций в СМИ о его причастности к растрате благотворительных средств. Вместе с ним обвиняли и губернатора Марину Ковтун, но ее пока правоохранительные органы не трогали. По утверждениям в СМИ, в правительстве Мурманской области составили список предприятий региона, которые выделяли деньги на благотворительность. Однако эти средства якобы отправлялись чиновникам в карманы. Ранее по делу о хищении средств бюджета были задержаны руководители ГОБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства Мурманской области» Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский.