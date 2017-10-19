Вор пробрался в частный дом в Александровской и похитил миллион рублей
Безработный житель Пушкинского района Петербурга накопил приличную сумму денег, которая стала добычей вора днем 18 октября.
По информации «Фонтанки», 1 миллион 100 тысяч рублей хранились в железном ящике в частном доме на улице Таицкой в поселке Александровская. Вор залез через окно, поднялся на второй этаж и ушел вместе с деньгами. Безработный 55-летний мужчина обратился в полицию, сотрудники правоохранительных органов разыскивают похитителя.