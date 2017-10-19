«Почта России» ищет письмо вице-спикера Госдумы
«Почта России» проверяет ситуацию с пропажей почтового пакета, отправленного вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой через отделение в здании на Охотном Ряду в Республику Коми.
Об этом 19 октября пишут «Ведомости». Представители руководства почтовой службы уже связались с приемной Епифановой и ведут расследование — куда могло пропасть ее письмо. Напомним, неделю назад зампред Госдумы пожаловалась министру связи Николаю Никифорову на пропажу служебного документа, который она отправила отечественным почтовым ведомством.