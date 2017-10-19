«Почта России» ищет письмо вице-спикера Госдумы

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?