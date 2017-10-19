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19.10.2017 10:16

Петербурженка и ее чихуа-хуа пострадали от клыков бойцовской собаки

Жительнице Петербурга после прогулки с домашним животным пришлось обращаться к медикам — ей в живот вцепился агрессивный пес, чей хозяин был пьян.

По информации «Фонтанки», инцидент произошел около десяти вечера 18 октября возле дома 38, корпус 2, по улице Пограничника Гарькавого. По словам владелицы чихуа-хуа, хозяин бойцовой собаки, вероятнее всего, был пьян и пса не контролировал. В итоге терьер покусал и карманную собаку, и ее 31-летнюю хозяйку — женщине пришлось обращаться к медикам с покусами на животе. Владельца агрессивного пса ищет полиция.

 


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