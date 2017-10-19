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Спорт

«Русенборг» в Петербурге - Лорд Бендтнер и его тролли

«Русенборг» в Петербурге - Лорд Бендтнер и его тролли
скриншот с сайта youtube

Лорд, маленькие тролли и рекордная серия в Лиге чемпионов: «Фонтанка» представляет очередного соперника «Зенита» в еврокубках.

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19.10.2017 10:46
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«Русенборг» в Петербурге - Лорд Бендтнер и его тролли
  1. Афиша
  2. История
  3. Главный тренер
  4. Главная звезда
  5. История встреч

1 Афиша

Сегодня в 20:00 на арене «Санкт-Петербург» состоится третий матч группового этапа Лиги Европы, «Зенит» принимает «Русенборг» из Трондхейма. Напомним, что петербургский клуб стартовал в Лиге Европы с двух побед: в Македонии со счетом 5:0 был обыгран «Вардар», затем в Петербурге – «Реал Сосьедад» 3:1 (тот самый матч, в котором в стартовом составе вышло 8 иностранцев и Владимир Путин удивился). «Русенборг» в первом туре «Реалу» с треском проиграл 4:0, а затем тоже обидел «Вардар»: 3:1.

2 История

«Русенборг» был основан сто лет назад, 17 мая 1917 года, под названием «Одд» (в честь старейшего и на тот момент самого успешного клуба «Одд Шиен»). Свое нынешнее название клуб получил в 1926 году, в честь одного из районов Трондхейма. Успехи клуба начались в 60-е годы и были обусловлены работой сильнейшей молодежной академии в Норвегии. 

«Золотой эрой» «Русенборга» называется отрезок 1987-2004: за этот отрезок «Русенборг» выиграл 15 чемпионатов и выдал рекордную серию по участию в Лиге чемпионов, 8 раз подряд (всего – 12). С 2015 года клуб, преодолев финансовые сложности, начал период возрождения. В настоящий момент «Русенборг» – лидер чемпионата Норвегии и опережает «Мольде» на 10 очков. У болельщиков прозвище «Маленькие тролли».

3 Главный тренер

Коре Ингебригстен играл в Трондхейме на позиции полузащитника в самом начале «Золотой эры», 4 раза выиграл золото и перешел в «Манчестер сити», где у него откровенно не получилось. Всего за «Русенборг» поиграл в 4 приема и закончил 1997-м из-за перелома ноги. Работал в «Русенборге» главным тренером молодежной команды и ассистентом у Тронна Хенриксена. С 2014- го года работает главным тренером родного клуба.

4 Главная звезда

Николас Бендтнер в «Русенборге» пытается в очередной раз перезапустить загубленную карьеру с 7-го мая 2017 года. Когда-то один из самых ярких талантов, найденных Арсеном Венгером в датском «Копенгагене», сказал: «Я хочу стать лучшим футболистом английской премьер-лиги и лучшим футболистом мира». После этого Бендтнер менял номер в честь своей зарплаты (52 тысячи фунтов в неделю), улетал в кювет в «Астон Мартине», дрался с таксистами и скандалил в пиццериях, уходил в аренды и крутил роман с баронессой (баронесса Каролин Флеминг родила Бендтнеру сына, их отношения прекратились через 7 недель после рождения ребенка). Прозвище Лорд Бендтнер получил именно после этого. Впрочем, Бендтнер умудрился стать героем футбольных мемов еще до этого, благодаря невероятному количеству загубленных голевых моментов и странным решениям на поле. На чемпионате Европы-2012 забил гол и снял шорты, показав трусы, на которых было вышито название букмекерской конторы. УЕФА оштрафовал датчанина на 400 тысяч евро и дисквалифицировало на один матч.

5 История встреч

«Зенит» уже встречался с «Русенборгом»: в 2006 году в 1/16 Кубка УЕФА. В Норвегии «Зенит» неожиданно выиграл со счетом 2:0, отличились Андрей Аршавин и Александр Кержаков. Гол Кержакова запомнился надолго: вратарь Йонсен Эспен выбивал от своих ворот, попал в… ммм… пятую точку русского бомбардира, от которой мяч залетел в ворота. На трибунах шутили про нацеленность на ворота настоящего нападающего. В Петербурге «Зенит» выиграл 2:1, забивали тот же Кержаков и Игорь Денисов. В составе «Зенита» с тех пор остался только Александр Анюков, игравший в обеих встречах. Состав норвежского клуба с тех пор изменился на 100 процентов. «Русенборг» – второй норвежский клуб, с которым «Зенит» встречается в еврокубках. Свое первое путешествие в Кубке европейских чемпионов в 1985 году «Зенит» начал в Осло, против «Волеренги».

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