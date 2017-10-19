«Русенборг» в Петербурге - Лорд Бендтнер и его тролли

2 История

«Русенборг» был основан сто лет назад, 17 мая 1917 года, под названием «Одд» (в честь старейшего и на тот момент самого успешного клуба «Одд Шиен»). Свое нынешнее название клуб получил в 1926 году, в честь одного из районов Трондхейма. Успехи клуба начались в 60-е годы и были обусловлены работой сильнейшей молодежной академии в Норвегии.

«Золотой эрой» «Русенборга» называется отрезок 1987-2004: за этот отрезок «Русенборг» выиграл 15 чемпионатов и выдал рекордную серию по участию в Лиге чемпионов, 8 раз подряд (всего – 12). С 2015 года клуб, преодолев финансовые сложности, начал период возрождения. В настоящий момент «Русенборг» – лидер чемпионата Норвегии и опережает «Мольде» на 10 очков. У болельщиков прозвище «Маленькие тролли».