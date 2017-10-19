В Левашово иномарка въехала в автобусную остановку, сбив пешехода

На автобусную остановку рядом с военной частью в Выборгском районе Петербурга утром 19 октября въехала иномарка. Пострадал один пешеход.

О ДТП возле мемориального кладбища «Левашовская пустошь» около девяти утра «Фонтанке» сообщили читатели. «Дэу Нексия» врезалась в автобусную остановку (в сторону города из Новоселок). По словам очевидцев, у легковушки разбито лобовое стекло, а помогать пострадавшему выбежали военнослужащие из военной части (судя по фото с места происшествия, пострадавший — их сослуживец).

В пресс-службе городской станции скорой помощи нашему изданию сообщили, что в результате ДТП был травмирован пешеход. Его состояние не уточняется.