В Петербурге экс-бухгалтер энергетической компании за семь лет похитила 1,8 миллиона

Манипуляции с программным обеспечением позволили петербурженке похищать деньги Ленинградского предприятия магистральных электрических сетей (ЛПМЭС). Обман раскрыли через семь лет, и женщина отправилась на скамью подсудимых.

Как сообщили 19 октября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, виновной в мошенничестве в сфере компьютерной информации признали экс-бухгалтера отдела учета и отчетности филиала ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Выборгский районный суд установил, что в период с 31 декабря 2009 по 31 августа 2016 года сотрудница похищала денежные средства ЛПМЭС, внося изменения в бухгалтерскую отчетность. Далее информация переносилась в специальную программу SAP, откуда подложные данные о положенной к выплате зарплате отправлялись в банк-клиент. Таким образом в течение семи лет со счетов предприятия на её карту перекочевало более 1,8 миллиона рублей.

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и частично возместила ущерб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года.