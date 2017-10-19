Отдав мошенницам 800 тысяч, петербуржец опомнился и пошел в полицию
Две девушки возле метро «Проспект Просвещения» обманули жителя Петербурга, они смогли выманить у него крупную сумму денег.
По информации «Фонтанки», потерпевший 46 лет встретился с двумя молодыми женщинами возле дома №32 по проспекту Просвещения около пяти вечера 17 октября. При неизвестных обстоятельствах он собственноручно отдал им 800 тысяч рублей и только наутро понял, что его обманули. Ближе к полудню 18 октября потерпевший написал заявление в полицию, объяснив, что дамы — представители кочевого народа. Проводится проверка.