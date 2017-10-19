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Общество
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19.10.2017 09:45
9 Комментариев

Минздрав хочет запретить вейпы в кафе и курение в присутствии противников табака

Министерство здравоохранения предлагает расширить список мест, в которых запрещено курение, а также полностью запретить вейпы и кальяны в заведениях общественного питания.

 

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» опубликована 19 октября на сайте Минздрава. Среди мер, которые предлагают чиновники, – полный запрет на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и «в личном транспортном средстве в присутствии детей». Впрочем, защитить собираются не только несовершеннолетних, но и всех противников употребления табака: если концепцию утвердят, курить будет нельзя «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения (за исключением случаев, предусмотренных законом)».

 

Кроме того, согласно концепции, должно быть запрещено использование кальянов и вейпов в любых «организациях общественного питания». Уже традиционно Минздрав требует и в дальнейшем повышать акцизы на табачные изделия, а также ввести «экологический налог» на сигареты. Акцизы должны поэтапно повыситься до европейского уровня. Концепция противодействия употреблению табака уже направлена на утверждение в правительство.


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комментарии пользователей (9)
Buka
19 октября 2017 г. 11:35
Вейпы на самом деле дико воняют, как и кальяны в закрытом помещении. Так что всех на улицу)
Snaky
19 октября 2017 г. 11:15
А ладан всё не запрещают и не запрещают. :)))
zhitel spb
19 октября 2017 г. 10:52
Уже пар запретили Наверное скоро туман объявят вне закона
vi_matveev
19 октября 2017 г. 10:50
Пытаются зарежимить то, что можно привить только воспитанием.
Smotritel
19 октября 2017 г. 10:28
Да! Поддерживаю
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