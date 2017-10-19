СМИ: Интернет-тролли из Петербурга сотрудничали с американскими правозащитниками

Российские интернет-тролли из «Агентства интернет-исследований», которое связывают с Евгением Пригожиным, пытались воздействовать на общественное мнение в США с помощью американских правозащитников.

Об этом 19 октября сообщает ABC News со ссылкой на конгрессменов, которые участвуют в расследовании российского вмешательства в выборы президента США. Издание уточняет, что две группы, защищающие права афроамериканцев (BlackMattersUS и BlackFist) получали помощь в организации акций и создании роликов от «российских агентов». Таким образом они пытались «усилить напряженность на расовой почве». Активисты этих групп уже заблокированы в Facebook и Twitter.

Напомним, недавно СМИ подробно рассказали о том, как работал «американский отдел» петербургской «фабрики троллей» – на эти цели потратили более 2 млн долларов. В американских СМИ писали о том, что помимо традиционных соцсетей (Facebook, Twitter) российские тролли использовали для пропаганды даже игру Pokemon Go.