У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал

Несколько ружей и карабинов воры вынесли из загородного дома в поселке Ильичево, вскрыв сейф. Оружие принадлежало бизнесмену из Петербурга.

По информации «Фонтанки», вор пробрался в дом в Выборгском районе области в период с 16 по 19 октября — владелец заметил пропажу, когда приехал к себе на дачу минувшей ночью. Преступник выставил окно первого этажа, вскрыл сейф и украл три охотничьих карабина, два ружья и пневматическую винтовку. Сигнализации и видеонаблюдения в доме нет.

Судя по социальным сетям, охота не единственное увлечение владельца оружия — 38-летний бизнесмен, занимающийся поставкой оргтехники (в числе заказчиков по данным СПАРК числились СПбГУ, ГУП «ТЭК», комитет по информатизации Смольного, грузовой терминал Пулково), активно занимается дайвингом.