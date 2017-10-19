Зюганов призвал Собчак не устраивать из выборов трагикомедию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал Ксению Собчак не превращать избирательную кампанию в «посмешище и трагикомедию».

Об этом 19 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости». Издание приводит слова главного коммуниста, который уже больше 20 лет претендует на главный пост в стране: «Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла».

Кроме того, Зюганов сообщил, что Собчак стала героиней его книги «Отчет пошел», в которой коммунист приводит высказывания «самых злобных русофобов»: «Там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более [она] хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».

Напомним, дочь первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, телеведущая Ксения Собчак накануне сообщила о том, что собирается выдвигаться в президенты. Интернет крайне живо отреагировал на это заявление.