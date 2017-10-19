Автомобиль намотало на светофор на Науки, есть пострадавшие

Серьёзное ДТП произошло в ночь с 18 на 19 октября на проспекте Науки между улицами Руставели и Карпинского.

«Лада» врезалась в светофор так, что буквально обняла опору. По словам очевидцев, в машине были три парня: двое получили лёгкие повреждения, а один пострадал сильно. При такой деформации автомобиля отсутствие погибших кажется чудом.

Как говорят, водитель хотел объехать машины, стоящие на светофоре, и не справился с управлением.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».