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19.10.2017 08:47

Овечкин научился у ФБР выбивать двери

Хоккеисты Washington Capitals посетили с экскурсией академию Федерального бюро расследований США для «укрепления командного духа».

 

Об этом сообщает офицальный твиттер американского клуба. Хоккеисты посмотрели, как готовят агентов ФБР и сами прошли несколько испытаний. Шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрем занялись рукопашным боем, а Александр Овечкин с помощью специального тарана выбил дверь. Правда, не с первого раза. 

 

 


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