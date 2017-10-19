Овечкин научился у ФБР выбивать двери
Хоккеисты Washington Capitals посетили с экскурсией академию Федерального бюро расследований США для «укрепления командного духа».
Об этом сообщает офицальный твиттер американского клуба. Хоккеисты посмотрели, как готовят агентов ФБР и сами прошли несколько испытаний. Шведы Андре Бураковски и Никлас Бекстрем занялись рукопашным боем, а Александр Овечкин с помощью специального тарана выбил дверь. Правда, не с первого раза.
FBI Agent @ovi8 #ALLCAPS pic.twitter.com/VIsd6Dm4rS— Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2017 г.