В Веселом Поселке иностранцу случайно воткнули нож в живот

Молодой человек 20 лет оказался в больнице Петербурга после ночной встречи с вооруженными мигрантами, недовольными обслуживанием в кафе.

По информации «Фонтанки», гражданин Таджикистана был ранен около половины четвертого ночи 18 октября. Как он объяснил медикам, инцидент произошел в кафе на улице Дыбенко, 25, корпус 1, где находился южанин. По его словам, за соседним столиком сидели еще двое иностранцев, которым не понравилась сумма выставленного счета. Те поругались с администратором и ушли, но конфликт исчерпан не был — через некоторое время мужчины вернулись и начали громить помещение, у одного в руках оказался нож. Им-то и было нанесено ранение потерпевшему. При этом пострадавший подчеркивает: лично он в перепалку с дебоширами не вступал и, что называется, просто попал под раздачу.

Молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших разыскивает полиция.