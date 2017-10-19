Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска посчитал доказанной вину бывшего главы региона Василия Юрченко в превышении полномочий при продаже земли в центре города.

Как сообщают 19 октября «Ведомости», гособвинитель попросил для Юрченко четыре года лишения свободы. Сумма ущербу государству от действий Юрченко составила, по мнению следствия, 14 млн рублей. Защита просила полностью оправдать экс-губернатора. Сейчас оглашение приговора суда продолжается.

Напомним, как сообщали следователи, в 2010 году Юрченко (тогда занимал пост первого вице-губернатора Новосибирской области) отменил аукцион по продаже земли в центре Новосибирска. Земля принадлежала ОАО «Газтранском» (100% акций во владении региона). Затем этот участок продали коммерческой организации по заниженной цене, посчитало следствие.