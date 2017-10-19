Еще
11:37 19.10.2017
Пришлите свою новость!
11:35
В Госдуме предложили ввести пожизенные сроки заключения для педофилов
11:31
Всемирный банк объявил о выходе экономики РФ из рецессии
11:30
В детском саду на Тельмана было короткое замыкание в стиральной машине
11:18
Глава иркутского минздрава не стал оказывать первую помощь пассажиру самолета
11:02
7 пожарных расчетов выехали в детский сад на Тельмана
10:57
СМИ: Под арест отправился начальник главного научно-технического подразделения МВД
10:38
СМИ: Бывшего вице-губернатора Мурманской области задержали по подозрению в растрате
10:33
В Пупышево пенсионерка погибла в огне, испугавшись высоты
10:27
Вор пробрался в частный дом в Александровской и похитил миллион рублей
10:23
«Почта России» ищет письмо вице-спикера Госдумы
10:16
Петербурженка и ее чихуа-хуа пострадали от клыков бойцовской собаки
10:09
В Левашово иномарка въехала в автобусную остановку, сбив пешехода
10:01
Накрутка цен на российские овощи достигла 60%
09:55
В Петербурге экс-бухгалтер энергетической компании за семь лет похитила 1,8 миллиона
09:54
Человечек на дорожных знаках Финляндии станет бесполым
09:49
Отдав мошенницам 800 тысяч, петербуржец опомнился и пошел в полицию
09:45
Минздрав хочет запретить вейпы в кафе и курение в присутствии противников табака
09:27
Беременная женщина «сменила» кресло в ДТП на Митрофаньевском
09:16
СМИ: Интернет-тролли из Петербурга сотрудничали с американскими правозащитниками
09:05
У петербургского бизнесмена из загородного дома вынесли охотничий арсенал
09:01
Зюганов призвал Собчак не устраивать из выборов трагикомедию
08:52
Автомобиль намотало на светофор на Науки, есть пострадавшие
08:47
Овечкин научился у ФБР выбивать двери
08:42
В Веселом Поселке иностранцу случайно воткнули нож в живот
08:23
Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий
08:08
За телефонный терроризм хотят сажать на 10 лет
07:51
Дипломные работы опубликуют и запретят рекламировать
07:44
Северная Корея пообещала нанести «невероятный и неожиданный» удар по США
01:57
Новый фильм Франсуа Озона выходит в прокат
01:40
Юрий Грымов покажет постаревших героев Чехова
01:19
В кино расскажут историю настоящего Рокки
01:02
На Канонерском острове установят дополнительные шумопоглощающие экраны
00:42
В Канаде вступил в силу «закон Сергея Магнитского»
00:32
Хакамада о выдвижении Собчак: Никто не надеется, что она будет президентом
00:21
Порошенко отказался встречаться с активистами нового Майдана
00:09
В Ново-Архангельске отмечают 150-летнюю годовщину передачи Аляски США
18/10
Фондовый рынок США закрылся ростом
18/10
В Роскачестве рассказали, как любовью к кофе не навредить здоровью
18/10
СМИ: Петру Павленскому и его супруге предъявлено обвинение в поджоге Банка Франции
18/10
Министр иностранных дел Швеции рассказала о приставаниях политиков
18/10
Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом
18/10
За 9 месяцев года в РФ выданы 700 тысяч ипотечных кредитов
18/10
Фонтан на Парадной перекрыли
18/10
В центре Харькова внедорожник влетел в толпу. 5 человек погибли, 6 ранены
18/10
Суд удовлетворил иск «Метростроя» к «Концерну Титан-2»
18/10
Главарь запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры» показал целые руки
18/10
Четыре дома в Стрельне вместо сноса капитально отремонтируют
18/10
На планировку территории под «Василеостровскую-2» и «Балтийскую-2» дали еще год
18/10
Росалкогольрегулирование и полиция вывозят водку со склада на Партизанской улице
18/10
МВД Украины: После столкновений возле Верховной рады задержаны 11 человек
18/10
Челябинским коммунальщикам за рекламу на квитанциях грозит полумиллионный штраф
18/10
Суд по делу сторонника Навального, прыгнувшего на полицейского, закрыли от прессы
18/10
В Петербурге насчитали почти 30 тысяч потенциальных банкротов
18/10
На Парадной забил фонтан холодной воды
18/10
Тестировать проездной на браслетах в Петербурге начнут в 2018-м
18/10
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 октября
18/10
Суд отпустил на свободу петербургских бизнесменов, «заработавших» 33 млн на налогах
18/10
На КАД до середины декабря перекроют две полосы
18/10
Песков: Собчак придется набираться опыта в политике с нуля
18/10
Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед русскими женщинами
18/10
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России
18/10
В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады
18/10
На козырьке многоэтажки на Комендантском нашли мертвеца
18/10
Петербуржцам показали, как их прокатят
18/10
Шувалов: Цель развития РФ — чтобы русский мог быть счастливее американца
18/10
Петербург потеряет миллиард рублей из-за изменения налогового законодательства
18/10
Генпрокуратура: Поклонская пожаловалась на «Матильду» 43 раза
18/10
Убийцу всеволожского регистратора Захаровой нашли мертвым в «Крестах»
18/10
Конституционный суд рассмотрит дело о пенсиях в Крыму
18/10
СК: «Пьяный мальчик» был трезвым
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
19.10.2017 08:23

Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска посчитал доказанной вину бывшего главы региона Василия Юрченко в превышении полномочий при продаже земли в центре города.

 

Как сообщают 19 октября «Ведомости», гособвинитель попросил для Юрченко четыре года лишения свободы. Сумма ущербу государству от действий Юрченко составила, по мнению следствия, 14 млн рублей. Защита просила полностью оправдать экс-губернатора. Сейчас оглашение приговора суда продолжается.

 

Напомним, как сообщали следователи, в 2010 году Юрченко (тогда занимал пост первого вице-губернатора Новосибирской области) отменил аукцион по продаже земли в центре Новосибирска. Земля принадлежала ОАО «Газтранском» (100% акций во владении региона). Затем этот участок продали коммерческой организации по заниженной цене, посчитало следствие.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07

«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»

Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57

В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир

В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43

Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя

Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Экс-губернатора Новосибирской области признали виновным в превышении полномочий
Северная Корея пообещала нанести «невероятный и неожиданный» удар по США
Хакамада о выдвижении Собчак: Никто не надеется, что она будет президентом
Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России
Познер рассказал, почему не приглашает на интервью Ходорковского
Рогозин предложил ограничить закупки импортного программного обеспечения
Министр связи рекомендовал спецслужбам побеспокоиться о WhatsApp, Facebook и Google
Мэр Калининграда попросил горожан не бить иностранцев и уехать на время ЧМ-2018
Власти Китая решили сделать интернет «светлым» с помощью тотального контроля
КС решит, каждая ли встреча с народом до митинга доведёт
Бассейное дело депутата Никешина
Шустряк из Выборга - теперь губернатор
Званый Турчак
Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет
«Свадебным генералом не буду»
Сенатор Климов: Мы «Свободу» не запрещаем, мы создаём условия
Не ходите, дети, на Марсово гулять
Почему уходят губернаторы
На выборы президента доллары не пустят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Петербуржцам показали, как их прокатят

скриншот с сайта youtube

В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
27.09.2017 16:07
«Петербургская Недвижимость» проведёт вебинар по «трешкам»
Каждый месяц компания «Петербургская Недвижимость» проводит серию вебинаров на различные актуальные темы. Сентябрь не исключение
ГК «УНИСТО Петросталь»
25.09.2017 12:57
В ЖК «Чудеса света» началась отделка квартир
В первой очереди ЖК "Чудеса света" начались работы по отделке квартир. Девелопер проекта ГК "УНИСТО Петросталь" передаст дольщикам ключи до конца года
Компания Setl City
21.09.2017 12:43
Setl City c ЖК «Чистое небо» стала финалистом конкурса Минстроя
Компания Setl City с жилым комплексом «Чистое небо» вошла в число финалистов III Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территорий»
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
20.09.2017 10:00
Эксперты КЕЙ рассказали о сходстве и различиях в технологиях OLED и QLED
Чем похожи и чем отличаются друг от друга технологии, которые продвигают LG и Samsung – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
ГК «ЦДС»
18.09.2017 17:17
Корпуса 9 и 11 ЖК «Новое Мурино» введены в эксплуатацию
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 9 и 11 ЖК «Новое Мурино»
ГК «Эталон»
15.09.2017 18:02
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон» получил название «Ботаника»
Новый проект бизнес-класса от Группы «Эталон», расположенный в Петроградском районе Санкт-Петербурга всего в 200 метрах от Ботанического сада, получил название «Ботаника». Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
«Главстрой-СПб»
13.09.2017 13:28
«Главстрой-СПб» сдал в эксплуатацию десятую очередь ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешение на ввод в эксплуатацию десятой очереди ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Санкт-Петербурга
Фото Pixabay.com
12.09.2017 16:01
Дачников, не сообщающих показания счетчиков, оставят без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» напоминает своим потребителям о необходимости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
07.09.2017 15:28
Что и как лечат стволовыми клетками
Стволовые клетки называют «стратегическим запасом» организма. Ученые нашли им применение в лечении самых опасных заболеваний и продолжают поиски. Какими они бывают и в чем их отличия, объясняет Натэлла Енукашвили, к.б.н., руководитель научных проектов «Покровского банка стволовых клеток».
Фото: "БЕССМЕРТНЫЙ ЛЕНИНГРАД"
05.09.2017 13:35
В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады
Приглашаем петербуржцев принять участие в шествии и мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв блокады 8 сентября!
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.