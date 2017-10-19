За телефонный терроризм хотят сажать на 10 лет

Депутаты Госдумы подготовили поправки об ужесточении наказания за ложные звонки о заминированиях.

Как пишет 19 октября РБК, парламентарии хотят лишать телефонных террористов свободы на срок до 10-ти лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовили в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы. Сейчас такое нарушение наказывается штрафом до 200 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до трех лет. И только в случае «наступления тяжелых последствий» – до пяти лет.

Депутаты предлагают отдельно выделить наказание за телефонный терроризм в составе организованной группы лиц — нарушители могут получить от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас поправки в УК проходят согласования, уточнил изданию глава профильного комитета Госдумы Василий Пискарев. Он заявил: «Эта мера необходима. От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян, понесли убытки предприятия, и очевидно, что эти звонки — никакая не детская шалость, а преступление, которое должно соответствующим образом наказываться». Кроме того, среди предложений парламентариев — увеличить штрафы за ложные сообщения о терактах с 200 тыс. до 500 тыс. рублей.