Дипломные работы опубликуют и запретят рекламировать

Для борьбы с плагиатом планируется ввести обязательную публикацию дипломных работ выпускников вузов и запретить рекламу услуг по их написанию. С такой инициативой выступило Министерство образования и науки РФ.

Подготовленный ведомством законопроект, представленный на публичное обсуждение 18 октября, предусматривает размещение на официальном сайте вуза полных текстов выпускных квалификационных работ всех студентов, завершающих обучение по программам специалитета и магистратуры. Такие материалы должны храниться не менее шести месяцев со дня защиты в открытом доступе. Не публиковать разрешается только дипломные работы, содержащие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Кроме того, в Минобрнауки хотят законодательно запретить распространение информации о продаже научных докладов, дипломов и прочих работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.

Чиновники считают, что без введения таких мер невозможно объективно оценить уровень подготовки обучающихся и степень освоения ими образовательных программ. «Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации», – заявила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова.