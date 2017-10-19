Северная Корея пообещала нанести «невероятный и неожиданный» удар по США

Пхеньян отреагировал на проходящие неподалеку от Корейского полуострова учения южнокорейских и американских военно-морских сил.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте»,— цитирует 19 октября «Коммерсантъ» сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

Совместные учения Южной Кореи и США начались 16 октября. В них участвуют около 40 кораблей — в том числе, американский атомный авианосец «Рональд Рейган». Учения должны завершиться 20 октября.

Напомним, ядерные испытания Северной Кореи спровоцировали кризис на полуострове и волну осуждения по всему миру. Россия также поддержала санкции против КНДР — соответствующий указ Владимир Путин подписал 14 октября.