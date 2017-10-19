В Канаде вступил в силу «закон Сергея Магнитского»

В Канаде официально вступил в силу закон о санкциях против иностранных чиновников, допустивших нарушения прав человека или замешанных в коррупции, именуемый также «законом Сергея Магнитского». Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Первое чтение законопроекта в сенате проходило более года назад, в мае 2016 года, а третье чтение в палате представителей он преодолел уже 4 октября этого года. Тогда за него проголосовали все 277 членов этой палаты.

18 октября, как отмечается, закон получил формальную санкцию от главы государства — английской королевы Елизаветы II. После этого он официально вступил в силу.