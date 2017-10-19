Хакамада о выдвижении Собчак: Никто не надеется, что она будет президентом

Ирина Хакамада, участвовавшая в выборах президента 2004 года, прокомментировала намерение Ксении Собчак баллотироваться на президентских выборах-2018. По ее словам, никто не верит в эту победу, а участие Собчак в кампании выглядит, как провокационный фарс.

"Никто не надеется, что она будет президентом. Если бы она была опытным политиком, это другая история… Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной устроить такой как бы фарс, потому что большинство выборов, вообще, тоже фарс, ну что у нас одни и те же и все понятно заранее", — сказала Хакамада РИА Новости.

При этом, считает она, Собчак способна привлечь молодежь на этих выборах.

"Да, она может привлечь молодежь, которая покажет, что они против всех, им никто не нравится, включая, может быть, и Ксению Собчак, это неважно", — прокомментировала Хакамада.

"Ксения выдвинулась с одним главным лозунгом, что не надо голосовать за меня, я всего лишь только строка в бюллетене "против всех". Если она сможет донести до всей России — потому что крупные города это одна история, вся Россия другая история — то получится, если не получится донести до всей России — тогда получится намного меньше", — пояснила Хакамада.

"Ну и второе, ей нужно убедить электорат, который против всех, но при этом за (Алексея) Навального, убедить в том, чтобы проголосовали за неё, это будет сложно. У Навального голоса отобрать невозможно, потому что, во-первых, он репрессированный со своим братом — у нас в России таких чтят и жалеют. Во-вторых, он собрал вокруг себя скорее не единомышленников, а фанатов. Поэтому они или с ним, или никак", — добавила политик.