В Ново-Архангельске отмечают 150-летнюю годовщину передачи Аляски США

В Ситке (до 1867 года – Ново-Архангельск) отмечают 150-летнюю годовщину передачи Аляски от России США, передает РИА «Новости» заявление консула-советника генерального консульства России в Сиэтле Халита Айсина.

«Вчера состоялся традиционный бал-маскарад, присутствовали люди в одеждах XIX века. На празднование 150-летия приехал губернатор штата (Билл Уокер — ред.). До этого была научно-практическая конференция, на которую впервые пригласили представителей коренных народов. В целом высказывались о том, как идет жизнь на Аляске после ее продажи Америке», — рассказал Айсин.

По его словам, в соборе архангела Михаила в Ситке идет богослужение, а затем состоится выступление русско-американского хора.

18 октября в США отмечается «День Аляски». Именно в этот день, 150 лет назад, состоялась официальная церемония передачи Аляски Штатам: русские колонии на Североамериканском континенте площадью 1519 тыс. квадратных километров перешли под суверенитет Соединенных Штатов. Открытый российской экспедицией золотоносный регион на данный момент является самым северным и самым крупным по территории штатом США