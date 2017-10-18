СМИ: Петру Павленскому и его супруге предъявлено обвинение в поджоге Банка Франции

Бежавшему из России в страну Сезанна и Моне художнику-акционисту Петру Павленскому предъявили обвинение в поджоге Банка Франции. Как сообщают местные СМИ 18 октября, аналогичное обвинение получила его гражданская жена Оксана Шалыгина.

Супругов обвинили в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих путём. Теперь они вынуждены ждать начала судебного процесса.

Как сообщалось ранее, после «революционной» выходки и задержания Павленский был переведен в психиатрический стационар полиции Парижа .

Напомним, в ночь на 16 октября Петр Павленский решил поджечь Банк Франции. Подобной акцией, как потом заявил художник, он хотел напомнить о Французской революции: «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. В этом огне Россия тоже начнёт освобождение».