Министр иностранных дел Швеции рассказала о приставаниях политиков

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем рассказала, что случаи сексуальных домогательств происходят и на самом высоком политическом уровне. Об этом она заявила в интервью шведскому агентству TT, передает Aftonbladet.

«И я сама с этим столкнулась», — добавила она.

Глава МИД королевства поддержала кампанию против сексуальных домогательств «Я тоже» (Me too), запущенную американской актрисой Алиссой Милано.

«Смелые женщины и девушки по всему миру выступают (против домогательств), но я думаю также и как политик: что мы можем с этим сделать?» — отметила дипломат.

Милано запустила кампанию «Я тоже» на фоне скандала, разгоревшегося в США вокруг голливудского продюсера Харви Ванштейна. Актрисы и сотрудницы основанной им вместе с братом Роббом компании The Weinstein Company обвиняют его в изнасилованиях и домогательствах.