Фонтан на Парадной перекрыли

«Несанкционированный» фонтан, поливающий проезжую часть и автомобили в центре Петербурга вечером 18 октября, ликвидировали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал», филиалом Петергофа Парадная улица стала из-за пожарного гидранта. Он понадобился спасателям, которые прибыли после сообщения о пожаре на той же улице. В ведомстве объяснили, что оборудование было установлено якобы некорректно, что и вызвало «кратковременное вытекание воды». Ближайшие дома от водоснабжения не отключали.

В городском МЧС подтвердили, что приезжали на Парадную после сообщения о пожаре, который оказался коротким замыканием без огня. «Фонтанке» пояснили, что пожарную колонку на гидрант накручивают, отрабатывая каждый вызов вне зависимости от сложности. Эту операцию спасатели проделывают много раз в день, но гидрант на Парадной, по информации ведомства, оказался неисправен – у него был сорван шток.