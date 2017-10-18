В центре Харькова внедорожник влетел в толпу. 5 человек погибли, 6 ранены

В Харькове внедорожник въехал в толпу людей. В результате инцидента 5 человек погибли, еще 6 получили ранения, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области Украины.

"По предварительным данным, 11 человек пострадали: 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

ДТП произошло вечером 18 октября на улице Сумской, когда внедорожник въехал в толпу людей. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства проишествия. Женщину, которая находилась за рулем "Лексуса", уже задержали.

Следственными органами открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.