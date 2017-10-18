Суд удовлетворил иск «Метростроя» к «Концерну Титан-2»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Метростроя» к АО «Концерн Титан-2» о взыскании более чем полумиллиарда рублей. Ранее кассация уже возвращала дело в первую инстанцию.

Резолютивная часть судебного решения о полном удовлетворении иска опубликована на сайте арбитража 18 октября. Судя по определению суда от 30 августа, речь идет о взыскании 485,9 млн рублей расходов на командирование работников и 23,8 млн рублей договорной неустойки, а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей по встречному иску Титана-2.

Это уже второй заход «Метростроя» в арбитраж. Изначально аналогичный иск (без взыскания комиссии) был подан 26 июля 2016 года. В ответ АО «Концерн Титан-2» подало встречный иск о взыскании излишне уплаченной компенсации затрат на командирование и перевозку рабочих за период с 2012 по 2016 года в размере 547,7 млн рублей. После этого «Метрострой» уточнил требования: 505,1 млн рублей и 47,8 млн рублей. Суд отказал в иске «Метростроя», а требования Титана-2 удовлетворил частично, на 249,9 млн. Апелляция поддержала это решение, а кассация отменила и вернула дело в арбитраж.

В 2009 году «Метрострой» вышел на строительство ЛАЭС-2, строил градирни и здания реактора энергоблоков №1 и №2, специально под проект поставил два бетонных завода производительностью 80 кубометров в час каждый. Там компания выступала как субподрядчик, генеральными с 2008 года побывали АО «Атомэнергопроект», «Спецстрой России» и АО «Концерн Титан-2». С последним финансовые отношения у «Метростроя» не заладились, компании до сих пор предъявляют друг другу взаимные иски, более чем на миллиард рублей с каждой стороны.