Главарь запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры» показал целые руки

Главарь террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джуляни обратился к своим соратникам в видеоролике, опубликованном пропагандистским медиацентром «Амджад».

Об этом в среду, 18 октября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов, пишет "Лента.ру".

Как видно на одном из кадров, опубликованном Directorate 4, Джуляни находится в добром здравии, он не ранен, и при этом у него на месте обе руки и обсуждает события, произошедшие после 4 октября, когда боевика якобы ликвидировали.

Ранее Минобороны России заявляло, что в результате авиаудара, нанесенного российскими ВКС 3 октября, 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры» были ликвидированы, а глава группировки был серьезно ранен.