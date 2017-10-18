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18.10.2017 21:49
7 Комментариев

На планировку территории под «Василеостровскую-2» и «Балтийскую-2» дали еще год

 

Документацию по планированке территории для вторых вестибюлей станций метро «Василеостровская-2» и «Балтийская-2» подготовят до 20 октября 2018 года. То же самое относится еще к нескольким объектам комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Соответствующие распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре опубликованы на сайте Смольного 18 октября. Согласно приложениям, в силе остались планы построить "Балтийскую-2"  на месте заброшенного цеха завода «Подъемтрансмаш», а Василеостровскую-2 – на месте дома 38 по 11-ой линии. Первое распоряжение  о планировке территории под них было подписано в сентября прошлого года, предполагалось управиться до 10 сентября 2017 года. Изначально проектирование новых наклонных ходов предполагалось осуществить еще в 2013-2014 годах в рамках Целевой программы «Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года». Василеостровская-2 должна стать частью кольцевой линии, которую должны построить до 2028 года на участке от «Горного института» до станции «Лесная».

Аналогичные документы от 18 октября касаются планирования территории по строительству участков Лахтинско-Правобережной линии метро от «Спасской» до «Большого проспекта» и от «Большого проспекта» до «Морского фасада», Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до станции «Обводный канал-2» и магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе со строительством развязки через ж/д пути Сестрорецкого направления с подключением к Приморскому шоссе. Планировку также надо закончить до 20 октября 2018 года.

Движение на участке от «Спасской» до «Большого проспекта», включая ст. «Театральная» планируется запустить в 4 квартале 2019 года, «Морской фасад» стоит в планах на период после 2028 года. В отраслевой схеме КРТИ до 2025 года строительство Красносельско-Калининской линии рассчитано  на участке от станции «Обводный канал» до станции «Юго-Западная» («Казаковская») с промежуточными станциями «Боровая», «Московские ворота», «Броневая», «Кировский завод» («Путиловская»). Участок «Путиловская» – «Юго-Западная» будет готов к 2022 году.


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комментарии пользователей (7)
Snaky
18 октября 2017 г. 23:18
TU-TU-TU: Терпите!
TU-TU-TU
18 октября 2017 г. 23:06
с промежуточными станциями "Боровая"
Цирк с конями. Именно метро на Боровой только и не хватает. Ну прямо позарез. Особенно после шести вечера, когда там не то что людей, а даже бродячих собак не наблюдается. Ничего, что там даже электрички Витебского направления делают остановки раз в три часа.
alex-un
18 октября 2017 г. 23:05
Jorgen: Да губернатор Питеру достался еще тот. За 6 лет, а не за четыре года, что он жует свои сопли в Смольном в городе ничего путного не было построено, зато сколько разрушено. Путин давно должен был уволить Полтавченко.
Snaky
18 октября 2017 г. 22:42
А сколько дали тем, кто планировал данные территории?
Fosgen
18 октября 2017 г. 22:38
В статье путаница — неточность. На 11 линии место отведено под второй выход с существующей "Василеостровской". C перспективной же "Василеостровской-2" Кольцевой линии выход определён на 6 линии за МакДаком http://www.gazeta.spb.ru/1835457-0/
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