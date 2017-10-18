МВД Украины: После столкновений возле Верховной Рады задержаны 11 человек

В результате столкновений правоохранителей и протестующих возле Верховной Рады Украины в Киеве задержаны 11 человек. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего произошло столкновение и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после установления их личных данных троих человек отпустили.

Ранее сообщалось, что произошла попытка штурма Верховной Рады Украины. В ходе столкновений силовики применили газ.

Напомним, в Киеве под стенами Верховной Рады 17 октября началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд. Во время столкновений возле здания Верховной Рады пострадали пять человек.

После акции протеста ее участники остались ночевать в палатках, которые установили на улице Грушевского и в Мариинском парке. 18 октября профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности.