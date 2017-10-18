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18.10.2017 23:05

Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом

Ксения Собчак заявила о своем участии в выборах президента РФ. 18 октября она объявила о том, что как гражданка страны, 36 лет от роду, воспользуется такой возможностью. Эта новость породила в Интернете массу шуток. «Фонтанка» собрала самые яркие из них.
Интернет отшутился на заявление Собчак стать президентом
скриншот из социальных сетей

Перед тем, как опубликовать официальное заявление на своем канале в «Ютуб», Ксения Анатольевна направила в СМИ письмо с выражением горячего желания попробовать себя в политической гонке. Документ в подробностях проведен на страницах издания «Ведомости». Пользователи сети обратили внимание на то, что в URL-адресе материала стоит дата – 30 сентября. То есть, по всей видимости, для кого-то участие Собчак в выборах, вопреки всей загадочности телеведущей, секретом не было. 

После громкого заявления Собчак,  журналист Юрий Дудь поспешил позвать Ксению Анатольевну к себе на интервью. Как она ответила на это предложение, пока неизвестно. Недавно ведущий Владимир Познер в беседе всё с тем же Дудём рассказал о том, кого и почему он не позовёт к себе на передачу. В числе списка тех, кто не попадет в эфир программы Познера, он упомянул и Ксению Собчак. Кто знает, может теперь, после информации об участи селебрити в президентских выборах, его мнение изменится. 

Помимо прочего, многие пользователи Интернета обратили внимание на то, что у Собчак в её официальном "кандидатском" обращении вышла некоторая нестыковка с возрастом. На своем канале она заявила, что ей 36 лет и как любой гражданин РФ она может баллотироваться на пост президента страны. День рождения Ксения Анатольевна празднует 5 ноября. То есть, 36-ти ей еще нет. Есть мнение, что объявление о выдвижении её в кандидаты президентсткой гонки всё-таки планировалось на первую половину ноября. 

Тем временем, музыкант Юрий Лоза, который в последнее время комментирует большинство громких новостей, в беседе с федеральными СМИ отметил, что у Собчак «нет толковой программы». Для него якобы не достаточно предложение «голосовать по приколу» и «против всех». 

Многие пользователи соцсетей, в свою очередь, распереживались за судьбу балерины Анастасии Волочковой, с которой у Собчак ранее были конфликты.

«Кажется, Волочкова запросит политическое убежище из-за возможной немилости», – шутят пользователи Telegram. 

Будущий кандидат в президенты РФ Ксения Собчак 18 августа заявила, что будет требовать допуска Алексея Навального к президентским выборам. Очевидно, шутка про главного оппозиционера страны, который воет на манер собаки Баскервилей после новости об участии в выборах Собчак, появилась до сообщения о его поддержке.

Непреодолимое желании Собчак участвовать в президентской гонке прокомментировал и Кремль. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что тележурналистке придется набираться опыта в политике с нуля. К слову, она сама частенько публично заявляла, мол, ничего в политике не понимает. Что странно. Из официальных источников известно, что она по-первости поступила на факультет международных отношений СПбГУ. После – перевелась на тот же факультет в МГИМО, где, получив степень бакалавра, окончила с отличием магистратуру с темой научной работы «Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России».

Мы собрали для вас реакцию соцсетей на заявление Ксении Собчак принять участие в предстоящих президентских выборах: 

скриншот из социальных сетей

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скриншот из социальных сетей

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скриншот из социальных сетей

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скриншот из социальных сетей

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Орём #собчак#выборы#2018#политика#юмор#ржач#политкач

Публикация от Политкач (@politkach)

 

 


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