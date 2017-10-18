Суд по делу сторонника Навального, прыгнувшего на полицейского, закрыли от прессы

Суд по делу активиста Дмитрия Мякшина, которого обвиняют в нанесении удара полицейскому во время митинга 12 июня на Марсовом поле, прошел 18 октября в закрытом от прессы режиме.

О том, что судья отказалась пускать журналистов в зал заседаний Дзержинского суда, «Фонтанке» сообщила корреспондент «Дождя» Евгения Зобнина. По ее словам, судебный пристав заявил, что журналисты блокируют работу суда, в связи с чем отказался пускать СМИ на процесс.

В объединенной пресс-службе судов «Фонтанке» интерпретировали недопуск прессы иным образом. «Судебный процесс проходил в открытом режиме. В соответствии с правилами посетители обязаны соблюдать тишину, установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в общественных местах, не препятствовать надлежащему исполнению судьями, работниками аппарата суда и судебными приставами их служебных обязанностей..Указанные требования были нарушены некоторыми желающими присутствовать на процессе слушателями, в результате чего, с целью соблюдения прав и законных интересов участников процесса суд был вынужден применить меры воздействия», – заявили в пресс-службе судов. Каким именно образом журналисты, даже не войдя в зал, смогли помешать судье, в судебной пресс-службе не объяснили.

Как рассказал «Фонтанке» адвокат Дмитрия Мякшина Виктор Вартанов, во время процесса были допрошены свидетели обвинения — сотрудники полиции. Их показания совпали с теми, что были в деле, однако детали и мелкие подробности они вспомнить не смогли. «Следующее заседание состоится в конце ноября. Хочу обратиться к участникам акции на Марсовом поле: на единственном сейчас доступном видео видно, что вокруг много снимающих на камеры и телефоны. Мы ищем тех, кто снимал и их записи, чтобы доказать очевидное, что мой подзащитный не совершал то, что ему вменяют», – добавил адвокат.

Напомним, что по версии обвинения из-за внезапно возникшей ненависти сторонник Навального Дмитрий Мякшин в прыжке ударил сотрудника полиции. В результате не менее одного удара кулаком инспектор ППС получил кратковременное расстройство здоровья. Сам активист, еще несовершеннолетний на момент акции 12 июня, вину не признает. По его версии, на полицейского он упал, неудачно прыгнув с постамента на Марсовом поле.