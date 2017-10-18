В Петербурге насчитали почти 30 тысяч потенциальных банкротов

Число петербуржцев, юридически подпадающих под действие закона о банкротстве физлиц, выросло за полгода на 13%. По данным на сентябрь их насчитывалось 29 978.

Цифры 18 октября приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По данным организации, в феврале потенциальных банкротов в Петербурге было 26 468. Речь идет о людях, у которых есть долг более чем в полмиллиона рублей, просроченный более, чем на 90 дней. В целом по стране их число увеличилось на 16,1 % – с 688,7 тысяч до 799,5 тысяч. Быстрее всего эта цифра меняется в Забайкальском крае (+36,8%), Амурской области (+32,2%), Республике Хакассия (+31,1%) и Еврейской АО (+29,9%), медленнее — в Чечне (+4,7%) и Калмыкии (+9%). В Москве возможных банкротов 50 253 (+11,9%), в Ленобласти — 10 840 (+14,7%).

Наибольшее количество людей, способных объявить себя банкротами, в категории потребительских кредитов (66,9%) и обладателей кредитных карт (8,1%). На клиентов микрофинансовых организаций приходится 3,2%, на ипотку — 2,3%, на автокредиты — 8,1%. Закон о банкротстве физлиц вступил в силу 2 года назад. По данным НБКИ, пока лишь 5% от имеющих на это основание людей подали иски.

Национальное бюро кредитных историй создано в марте 2005 года. В число акционеров входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. На 1 июля 2017 года в бюро собиралась информация о кредитах 84 млн заемщиков,ее предоставляют более 4 100 кредиторов.