Росалкогольрегулирование и полиция вывозят водку со склада на Партизанской улице

Сотрудники полиции Красногвардейского района и Росалкогольрегулирования нашли на складе петербургской транспортной компании 14,5 тысяч литров контрафактной водки. Груз был готов для отправки в Москву. Это уже второй за сутки рейд по теневикам алкогольного рынка.

По данным «Фонтанки», 18 октября, около 19 часов, сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СЗФО и полицейские УМВД по Красногвардейскому району пришли на склад транспортной компании, расположенной в корпусе 4 дома 25 по Партизанской улице.

На территории склада силовики нашли 20 палет с канистрами, приготовленных для отправки в Москву. По мнению сотрудников, в канистрах находится контрафактная водка. Как стало известно нашему изданию, было изъято и приготовлено для транспортировки на склад временного хранения Росспиртпрома 14,5 тысяч литров жидкости. Также были обнаружены поддельные документы, свидетельствующие, что водка произведена на легальном предприятии.

Кстати, за последние 24 часа сотрудники Росалкогольрегулирования, ФСБ и полиции реализуют уже вторую информацию о бутлегерах (так во время Сухого закона в США называли подпольных торговцев алкоголем, – прим.ред). Как «Фонтанка» сообщила ранее, до Партизанской улицы они побывали на обысках в семи магазинах Петербурга и в квартирах индивидуальных предпринимателей, а на днях в Петербург был этапирован из Москвы 55-летний Валерий Страхов, известный в среде бутлегеров как человек, способный решать вопросы с силовиками.