На Парадной забил фонтан холодной воды

Прохожие любовались новым фонтаном, украсившим центр Петербурга вечером 18 октября. Автомобилистам повезло меньше – проезжая часть оказалась подтоплена.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в своеобразный филиал Петергофа Парадная улица превратилась в начале седьмого вечера. Фонтан пробился из-под земли и заливал пешеходов, дорогу и припаркованные автомобили. Водители старались объезжать стороной водяной столб примерно в два этажа высотой.

По предварительной информации, лопнула труба с холодной водой. По словам очевидцев, к половине седьмого вечера коммунальные службы уже «закрывали» фонтан.

«Фонтанка» запросила комментарий у Водоканала.