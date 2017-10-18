Тестировать проездной на браслетах в Петербурге начнут в 2018-м

Транспортные власти Петербурга пока не готовы вслед за Москвой запускать в массовую реализацию инновационные формы проездного билета «Подорожник» в виде браслетов. Тем не менее предсерийные наработки имеются.

Как рассказал «Фонтанке» 18 октября глава ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов, в исполнении проездного в такой форме есть сложности. Предсерийные варианты будут тестировать на фокус-группе в первом полугодии 2018 года.

Сегодня в Москве начали продавать проездной билет «Тройка» в форме браслетов. В продажу поступило всего 500 штук. Браслет стоит 450 рублей, а не 50 рублей, как обычная карта.