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18.10.2017 19:44
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«Фонтанка» за 60 секунд — 18 октября

Чем Ким Чен Ын собирается воевать с Америкой. Он строит ракеты для удара по США и штампует 3D-принтеры и станки с ЧПУ для всего остального. Объясняем, где окажемся все мы, если война миров все же начнется.

Финская торговля в России пошла в рост. И не за счет бабушек-челночниц, продающих санкционку у метро. Машины, оборудование, углеводороды. Ну и еда, конечно, куда же без нее.

«СПб Реновация» хочет, чтобы обновленные хрущевки подросли на 4 – 5 этажей. И не только в Полюстрово. Наконец-то закончилась прелюдия длиною в несколько лет — и все начали говорить, чего хотят на самом деле.

Западный центр судостроения был создан по указу Путина, а ликвидируется по решению собрания акционеров. Единственное деяние центра за 2017 год — покупка автомобиля BMW представительского класса за 2 млн рублей. А чистый убыток — 337 млн.

Вся Исландия пакует чемоданы и собирается ехать в Россию. Во всем виноват футбол. Главное, чтобы Бьерк не забыли привезти с собой.

В Экспофоруме показали трамвай «Чижик». Он зеленый. Как хорошо, что вдоль «Фонтанки» нет трамвайных рельсов и что трамваи — не пьют.

Губернатор сказал — и «РосАл 24» сделал. Магазины перестали продавать алкоголь в ночное время. Дорогим клиентам показали, кто тут главный клиент.

А на КАД водитель без трусов устроил ДТП и собрал пробку. А вел бы себя по-человечески на дороге — так никто бы о его конфузе и не узнал.


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