Еще
21:40 18.10.2017
Пришлите свою новость!
21:29
МВД Украины: После столкновений возле Верховной Рады задержаны 11 человек
21:21
Челябинским коммунальщикам за рекламу на квитанциях грозит полумиллионный штраф
21:16
Суд по делу сторонника Навального, прыгнувшего на полицейского, закрыли от прессы
21:07
В Петербурге насчитали почти 30 тысяч потенциальных банкротов
20:15
На Парадной забил фонтан холодной воды
19:52
Тестировать проездной на браслетах в Петербурге начнут в 2018-м
19:44
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 октября
19:41
Суд отпустил на свободу петербургских бизнесменов, «заработавших» 33 млн на налогах
19:33
На КАД до середины декабря перекроют две полосы
19:23
Песков: Собчак придется набираться опыта в политике с нуля
19:05
Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед русскими женщинами
18:47
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России
18:31
В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады
18:15
На козырьке многоэтажки на Комендантском нашли мертвеца
18:06
Петербуржцам показали, как их прокатят
17:59
Шувалов: Цель развития РФ — чтобы русский мог быть счастливее американца
17:39
Петербург потеряет миллиард рублей из-за изменения налогового законодательства
17:28
Генпрокуратура: Поклонская пожаловалась на «Матильду» 43 раза
17:23
Убийцу всеволожского регистратора Захаровой нашли мертвым в «Крестах»
17:19
Конституционный суд рассмотрит дело о пенсиях в Крыму
17:16
СК: «Пьяный мальчик» был трезвым
17:02
Глава Минтруда призвал молодых трудоголиков подумать о семье и детях
16:50
Минобрнауки предложил внести в закон ежегодные тесты учащихся на наркоманию
16:50
«Ленинград» выпустил клип на песню про выборы, скрепы и Навального
16:38
Познер рассказал, почему не приглашает на интервью Ходорковского
16:33
В 25 гектаров на Лиговском инвестируют 40 миллиардов
16:30
Рогозин предложил ограничить закупки импортного программного обеспечения
16:27
После стихотворения о сожжённой еретичке СК вступился за атеистов
16:23
Фонд капремонта в Петербурге наделят функциями застройщика
16:16
На борту прибывшего в Пулково самолета обнаружили загадочный порошок
16:13
Министр связи рекомендовал спецслужбам побеспокоиться о WhatsApp, Facebook и Google
16:07
Почти миллион долларов нашли в квартире угонщика в Петербурге
16:02
Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате 160 миллионов
15:44
Финляндия будет бороться с принудительными браками среди иммигрантов
15:30
Госдума приняла закон об упрощении регистрации ИП и юрлиц
15:27
«Офелия» пролилась над Эстонией чёрным дождём
15:24
В Петербурге очередной выходец из «Крыльев Невы» получил срок
15:11
Петербуржец-конспиратор прикарманил в Пулково конфеты и окорок
15:03
Куда движется "недвижка"?
15:00
Мэр Калининграда попросил горожан не бить иностранцев и уехать на время ЧМ-2018
14:55
Медведев исключил из президиума ВАК предполагаемого защитника диссертации Мединского
14:54
Спикер ЗакСа: С претензиями прокуратуры к главе аппарата разберемся
14:44
В ДТП с маршруткой на Пискаревском пострадали двое
14:38
В Петербурге ликвидируют Западный центр судостроения, созданный по указу Путина
14:24
Опубликована запись разговора с диспетчером скорой перед смертью актера Дмитрия Марьянова
14:20
СМИ: Турецкие томаты вернутся на российский прилавок через полтора месяца
14:16
На Октябрьской набережной сносят бетонный завод
14:12
Экс-директор ярославского интерната из-за скандала с мочой попала под следствие
14:09
Топ-5 бюджетных квартир у лесных массивов
14:04
В Швеции устроили взрыв у здания полиции
13:52
На Пискаревском маршрутка врезалась в остановку
13:45
Российские владельцы точек публичного доступа к Wi-Fi в три раза реже стали нарушать закон
13:41
СМИ: В Москве из-за телефонных террористов эвакуировали три вокзала и библиотеку
13:22
За выбивание денег в отделе полиции в Петербурге оперативнику дали условный срок
13:18
Главный тренер «Зенита» не смог не согласиться с критикой Путина
13:12
Как Аляска уплыла в Америку
13:10
СМИ: Дочки «Ростеха» заподозрили в действиях Siemens угрозу суверенитету РФ
13:06
Москвичи обеспечат Петербург вай-фаем под землей и над землей
12:56
Директор по сбыту «Силовых машин» уволен после скандала с турбинами Siemens
12:49
Объем нелегальной интернет-торговли лекарствами составляет до 75 млрд рублей
12:45
Горан Брегович привезет в Мюзик-холл музыку трех религий
12:30
Парламент Петербурга прописал правила для городского мусорного оператора
12:23
СК сам займется делом лидера «Христианского государства» Калинина
12:19
В Петербурге изъяли 19 тонн метаноловой омывайки
12:15
Почти половина импортной косметики в Финляндии не соответствует стандартам
12:05
Станцию метро «Площадь Ленина» открыли, бомбу не нашли
12:04
В Петербурге экс-инспектора УФСИН обвинили в получении взятки за помощь арестованному
12:03
Алкомаркеты «РосАл 24» изменили режим работы после критики губернатора Петербурга
12:00
Власти Китая решили сделать интернет «светлым» с помощью тотального контроля
11:57
УФАС вернуло заявителям жалобу на поставку мебели в «Невскую ратушу»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
18.10.2017 19:41

Суд отпустил на свободу петербургских бизнесменов, «заработавших» 33 млн на налогах

За многомиллионный налоговый вычет жители Петербурга получили десять лет на двоих. Отбывать наказание они будут условно, но ущерб бюджету придётся возместить.

Как сообщает 18 октября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мошенничества с налоговыми декларациями от имени компаний «Компрейд» и «Эпсилон» начались в апреле 2011 года. Установлено, что ложные сведения о сумме налога, подлежащего вычету при приобретении нефтепродуктов, подавали за три квартала. В махинациях обвинили двух жителей города, которые за пять месяцев «заработали» 33,6 млн рублей. http://www.fontanka.ru/2017/08/29/035/

Вину свою не стал отрицать ни один. Вместе с раскаянием это обеспечило особый порядок слушания дела. Смольнинский районный суд признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере и наказал каждого на условные пять лет с трёхлетним испытательным сроком. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму ущерба.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16

9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018

9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50

Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg

С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга

Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД Украины: После столкновений возле Верховной Рады задержаны 11 человек
Суд отпустил на свободу петербургских бизнесменов, «заработавших» 33 млн на налогах
На козырьке многоэтажки на Комендантском нашли мертвеца
Убийцу всеволожского регистратора Захаровой нашли мертвым в «Крестах»
На борту прибывшего в Пулково самолета обнаружили загадочный порошок
Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате 160 миллионов
В Петербурге очередной выходец из «Крыльев Невы» получил срок
Петербуржец-конспиратор прикарманил в Пулково конфеты и окорок
Экс-директор ярославского интерната из-за скандала с мочой попала под следствие
В Швеции устроили взрыв у здания полиции
Давить своих, чтоб чужие боялись
Бассейное дело депутата Никешина
Охотники за маньяками
От услуги полковника до убийства, как до Лондона
К миллиардеру Костыгину пришли за миллиардом
Телефонные террористы принялись за власть
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцам показали, как их прокатят

скриншот с сайта youtube

В Киеве полиция применила газ при штурме палаток у Рады

Фото: pixabay.com

Куда движется "недвижка"?

Новости компаний
Компания Максимум подготовка к экзаменам
18.10.2017 13:16
9 класс: время думать, решать, знать. В Петербурге пройдёт Форум Изменения в ОГЭ-2018
9 класс — это пора выбора: кем я хочу быть? Что делать дальше? Колледж или вуз? Эти и многие другие вопросы сейчас волнуют каждого девятиклассника в России. Зачем нужен экзамен ОГЭ, как правильно распределить свои знания и силы, и, главное, надо ли готовиться к ОГЭ и какие изменения произошли в ОГЭ?
Securika St. Petersburg
17.10.2017 10:50
Что вас ждёт на выставке Securika St. Petersburg
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоится 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
Компания КЕЙ
13.10.2017 10:00
Игры больше не «тормозят»: специалисты КЕЙ о выборе видеокарты
Видеокарта является обязательным требованием для нормальной работы игр, а также любых других графических продуктов. Специалисты компании КЕЙ дали полезные рекомендации по выбору конкретной модели
«Галамарт»
12.10.2017 10:00
ШОК - цены и путешествие в подарок на празднике «Галамарт»
14 октября в ТРЦ «Охта Молл» пройдет праздник по случаю открытия нового народного магазина «Галамарт». Это значит, что в день открытия всех гостей праздника ждут ШОК- цены и специальные предложения
Сервис заказа такси «Максим»
11.10.2017 10:29
«Максим»: в такси можно хорошо заработать
У тебя есть личный автомобиль и желание зарабатывать? Сервис заказа такси «Максим» приглашает к сотрудничеству водителей в Санкт-Петербурге
Фотобанк
10.10.2017 13:21
В Санкт-Петербурге состоится шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров
Победители отборочного тура в Северной столице смогут принять участие в финале в Москве. Лучшие шахматисты-финансисты сразятся за денежные призы и возможность сыграть с Анатолием Карповым
Securika St. Petersburg
10.10.2017 12:57
Почему нужно идти на выставку Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Предлагаем вниманию читателей второй обзор
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.