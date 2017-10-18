Суд отпустил на свободу петербургских бизнесменов, «заработавших» 33 млн на налогах
За многомиллионный налоговый вычет жители Петербурга получили десять лет на двоих. Отбывать наказание они будут условно, но ущерб бюджету придётся возместить.
Как сообщает 18 октября объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мошенничества с налоговыми декларациями от имени компаний «Компрейд» и «Эпсилон» начались в апреле 2011 года. Установлено, что ложные сведения о сумме налога, подлежащего вычету при приобретении нефтепродуктов, подавали за три квартала. В махинациях обвинили двух жителей города, которые за пять месяцев «заработали» 33,6 млн рублей. http://www.fontanka.ru/2017/08/29/035/
Вину свою не стал отрицать ни один. Вместе с раскаянием это обеспечило особый порядок слушания дела. Смольнинский районный суд признал обоих виновными в мошенничестве в особо крупном размере и наказал каждого на условные пять лет с трёхлетним испытательным сроком. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму ущерба.